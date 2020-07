Wall Street licht hoger bij opening

Ik krijg de indruk dat we een déjà vu gaan beleven. De week voordat de corona pleuris uitbrak op de beurs dachten we allemaal dat het wel meeviel. Volgens mij zelfde gevoel vorige week en breekt volgende week de pleuris uit in de VS. Corona gevallen beginnen weer te stijgen en dat geldt ook voor andere landen. Alleen Europa, China, Japan en Zuid Korea hebbent het onder controle en de rest van de wereld duidelijk nog niet.



Tijd om een muur te bouwen om Europa!



Mayday, mayday