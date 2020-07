'Betalingsbedrijf Ant wil naar beurs Hongkong'

Gepubliceerd op | Views: 390

HONGKONG (AFN) - Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, wil naar de beurs in Hongkong. Volgens bronnen tegen persbureau Reuters wordt daarbij gemikt op een waardering van meer dan 200 miljard dollar.

Het zou de bedoeling zijn dat de beursgang later dit jaar plaatsvindt. Ant zou 5 tot 10 procent van zijn aandelen willen verkopen. In de afgelopen tijd werd met adviseurs gewerkt aan de beursplannen. Overigens zei het bedrijf dat de informatie van Reuters onjuist is.

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba heeft een belang van 33 procent in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van miljardair Jack Ma.