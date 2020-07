Staat wil tot 4 miljard ophalen met leningen

quote: kabalebo schreef op 8 juli 2020 12:49:

Waarom wil een staat continue vele miljarden per week aan leningen 'ophalen'. Is de overheid een 'rupsje nooitgenoeg ?'. Krijgt men te weinig belastingen binnen ? Ik begrijp dat niet.

Hoe was je zeiltocht over de wereld, 10 maanden is niet niks, had je af en toe wel wifi?(Facebook, Insta voor wat foto moment delingen)Ik kan je niet in 5 minuten bijpraten, maar er is wel wat gaande, de wereld is veranderd, en gaat snel verder veranderen.De NL meter staat nu op >100 miljard euro over de laatste 3 maandjes, de schulden lopen razendsnel op.Tip vanuit mijn kant: stap weer op je zeiljacht, vaar de haven van IJmuiden uit, zet de navigatie op Galapagos Eilanden en geniet van de toch, gebruik geen satelliet telefoon, het is maddnes waarin we nu leven....