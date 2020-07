Beurzen opnieuw omlaag door coronazorgen

Die corona angst gaat aanhouden. Het is een aerosolen-virus. Medicus John Campbell vertelde dat maanden geleden al in zijn dagelijkse YouTube filmpjes. Onderbouwt met duidelijke feiten. Het is nu ook bij het RIVM doorgedrongen.



Wil je niet het risico lopen op flink lagere koersen stap dan in aandelen die profiteren van het virus. Hoog aangeschreven aandelen als Novacyt ( Roche en Novacyt zijn de enige 2 testers aanbevolen door de WHO) en Novavax. Novavax heeft twee miljard aan giften gekregen voor zijn vaccin tegen corona. Omdat ze de beste resultaten hebben totnutoe . En ze hebben een middel tegen malaria, rvs en een algemeen griepvaccin in fase 3.