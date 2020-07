Webwinkel Boohoo laat misstanden toeleveranciers onderzoeken

Gepubliceerd op | Views: 273

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse webwinkel Boohoo Group laat onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij toeleveranciers voor kleding van het bedrijf. Daarbij zou mogelijk sprake zijn van buitengewoon slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting van werknemers.

Het onderzoek wordt geleid door een advocaat in samenwerking met een specialistisch bureau voor regelgeving. Britse opsporingsdiensten maakten maandag bekend dat er doorzoekingen waren gedaan op een aantal locaties in de Engelse stad Leicester, waar toeleveranciers van Boohoo zijn gevestigd. Er waren zorgen over dwangarbeid, mensenhandel en moderne slavernij.

Het aandeel Boohoo ging deze week flink omlaag op de beurs door zorgen dat het bedrijf formeel onderzocht kan worden door de Britse autoriteiten voor moderne slavernij. Verschillende webwinkels zijn gestopt met het verkopen van de modeproducten van Boohoo.

Boohoo gaf aan 10 miljoen pond uit te trekken om wanpraktijken in zijn toeleveringsketen aan te pakken en zei dat contracten met twee toeleveranciers zijn verbroken omdat zij zich niet aan de gedragsnormen hielden.