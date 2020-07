AEX opent licht in het rood

Gepubliceerd op | Views: 612

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht in het rood geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine verliezen. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over het economische herstel weer oplaaiden door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 573,82 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 770,98 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent.

Op de lokale markt ging de aandacht uit naar Kiadis Pharma. Het biotechnologiebedrijf heeft een licentiedeal gesloten met het Franse farmacieconcern Sanofi, waarbij Kiadis een betaling vooraf ontvangt van 17,5 miljoen euro. Volgens het bedrijf kan de deal in potentie meer dan 857 miljoen euro opleveren. Het draait om samenwerking bij de behandeling van patiënten van een bepaalde vorm van bloedkanker. Van het aandeel was nog geen openingskoers bekend.