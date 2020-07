Bonus voor personeel Deutsche Post DHL na meevallend kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 481

BONN (AFN/RTR) - Deutsche Post DHL heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd dankzij een sterk gestegen vraag naar pakketbezorging. De Duitse logistiek- en postreus wil zijn 500.000 werknemers laten meedelen in de winst, en geeft hen een bonus van 300 euro.

De operationele winst steeg in het tweede kwartaal met 16 procent tot zo'n 890 miljoen euro, meldde het bedrijf op basis van voorlopige cijfers. Door de coronapandemie kochten consumenten wereldwijd meer online, waardoor DHL meer pakketjes bezorgde. Tegelijkertijd hebben andere logistieke divisies, zoals die voor vrachtvervoer, te lijden onder de economische crisis. In de eerste drie maanden van dit jaar voelde Deutsche Post DHL die crisis nog in zijn resultaten, met een halvering van het operationele resultaat.

Deutsche Post DHL was in zijn handelsupdate zeker genoeg van zijn zaak om een prognose voor heel 2020 te geven en een dividendvoorstel te doen. Het bedrijf verwacht een operationele winst tussen de 3,5 miljard en 3,8 miljard euro. Tegelijkertijd stelt het concern "alert te blijven", omdat de coronapandemie nog niet voorbij is.