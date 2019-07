Klap voor BAM op rode beursdag

Gepubliceerd op | Views: 1.641

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM is maandag tijdens een lichtrode beursdag afgestraft door beleggers na een winstalarm. Funderingsspecialist Sif ging daarentegen juist flink omhoog met dank aan een nieuwe grote opdracht. Elders in Europa gingen de belangrijkste beursgraadmeters licht omlaag. Beleggers waren nog met de gedachten bij het sterke banenrapport in de Verenigde Staten van afgelopen vrijdag en keken verder vooruit naar gebeurtenissen later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent in de min op 569,36 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 799,37 punten. Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,2 procent. De beurs in Istanbul verloor 0,9 procent, na het ontslag van de gouverneur van de Turkse centrale bank door president Recep Tayyip Erdogan. De Turkse lira zakte eveneens in waarde.

In de MidKap zag BAM 24 procent aan beurswaarde verdampen. Het bouwconcern verwacht de eerste jaarhelft af te sluiten met rode cijfers. Het bedrijf kampt met hogere kosten dan verwacht voor een aantal bouwprojecten. KBC Securities verlaagde het advies voor BAM. Volgens de analisten is het winstalarm een "serieuze klap" voor het vertrouwen in de bouwer.

Federal Reserve

Sif steeg bijna 22 procent bij de kleinere fondsen. De funderingsspecialist heeft een grote opdracht gekregen voor een offshorewindpark in de Verenigde Staten. De stap op de Amerikaanse markt is volgens topman Fred van Beers een belangrijke mijlpaal voor Sif.

Het banenrapport was vrijdag een stuk beter dan verwacht. De kans op spoedige renteverlagingen nam daardoor af. Deze week praat Fed-voorzitter Jerome Powell met het Amerikaanse congres over het monetair beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Mogelijk kan daaruit iets meer duidelijk worden over toekomstige rentestappen door de Fed. Ook worden deze week de notulen vrijgegeven over de laatste beleidsvergadering van de Fed.

Deutsche Bank

In Frankfurt leverde Deutsche Bank 5,4 procent in na een positief begin aan de dag. De grootste bank van Duitsland maakte zondag bekend tot 2022 zo'n 18.000 arbeidsplaatsen te schrappen als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie, die zo'n 7,4 miljard euro zal kosten.

De euro was 1,1214 dollar waard, tegen 1,1213 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 57,86 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 64,46 dollar per vat.