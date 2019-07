Wall Street bij opening omlaag

Gepubliceerd op | Views: 325

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine minnen begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers hebben weinig richtinggevend nieuws om zich op te richten.De blikken zijn vooral al gericht op later in de week. Zo zal de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell op woensdag en donderdag verklaringen afleggen voor het Amerikaanse Congres. Ook volgen er na maandag verschillende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten en wat bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,5 procent lager op 26.779 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor ook 0,5 procent, tot 2976 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,7 procent in tot 8099 punten.

Boeing verloor 1 procent na het nieuws dat de Saudische budgetmaatschappij Flyadeal een bestelling van maximaal vijftig toestellen van het type 737 MAX ter waarde van 5,9 miljard dollar heeft geschrapt. Die vliegtuigen worden wereldwijd tot nader order aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in vijf maanden. Flyadeal kiest nu voor vliegtuigen van de Europese concurrent Airbus.

Federal Reserve

Apple ging eveneens omlaag na een adviesverlaging door Rosenblatt Securities. De analisten van Rosenblatt denken onder meer dat de verkopen van nieuwe iPhones weer zullen gaan tegenvallen. Het aandeel verloor 1,6 procent.

Powell legt in het Congres verklaringen af over het monetair beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Mogelijk kan daaruit iets meer duidelijk worden over toekomstige rentstappen door de Fed. Op macro-economisch gebied zijn er deze week gegevens over bijvoorbeeld de inflatie en de producentenprijzen in de VS.