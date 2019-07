'Wall Street gaat licht lager openen'

Gepubliceerd op | Views: 792

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting met kleine minnen beginnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell op woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Ook zijn er deze week verschillende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten en wat bedrijfsresultaten.

Powell legt in het Congres verklaringen af over het monetair beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Mogelijk kan daaruit iets meer duidelijk worden over toekomstige rentstappen door de Fed. Woensdag zijn er ook notulen van de meest recente beleidsvergadering van de centrale bank. Bij die vergadering zette de Fed de deur op een kier voor een renteverlaging. President Donald Trump riep daar meermaals toe op.

Op macro-economisch gebied zijn er deze week gegevens over bijvoorbeeld de inflatie en de producentenprijzen in de VS. Vrijdag kwam het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat beter uitviel dan verwacht. Door dat meevallende banenrapport kan de Fed terughoudender zijn met het snel verlagen van de rente. In de markt wordt gerekend op een mogelijke renteverlaging eind deze maand.

Flyadeal

Op de bedrijfsagenda voor deze week staan resultaten van onder meer PepsiCo, Levi Straus, Delta Air Lines en Citigroup. Het cijferseizoen op Wall Street gaat dus langzaam beginnen.

Boeing kan in beweging komen na het nieuws dat de Saudische budgetmaatschappij Flyadeal heeft een bestelling van maximaal vijftig toestellen van het type 737 MAX ter waarde van 5,9 miljard dollar heeft geschrapt. Die vliegtuigen worden wereldwijd tot nader order aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in vijf maanden. Flyadeal kiest nu voor vliegtuigen van de Europese concurrent Airbus.

Apple

Apple lijkt lager te openen, na een adviesverlaging door Rosenblatt Securities. De analisten van Rosenblatt denken onder meer dat de verkopen van nieuwe iPhones weer zullen gaan tegenvallen.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 26.922,12 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 2990,41 punten, en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 8161,79 punten.