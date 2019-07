HAL doet bod op alle aandelen TABS Holland

Gepubliceerd op | Views: 1.651

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder HAL Investments heeft een eenmalig bod gedaan in contanten op alle aandelen Timber and Building Supplies Holland (TABS), het voormalige Pontmeyer, die het nog niet in bezit heeft. HAL biedt 34,24 euro per aandeel voor het belang van 4,9 procent, zo staat op de site van handelsplatform NPEX.

Aandeelhouders krijgen vijf weken de tijd om akkoord te gaan. Het bod heeft de goedkeuring van raad van commissarissen van TABS. De betaling van de biedprijs zal op 14 augustus plaatsvinden. Naar verwachting zal een uitkoopprocedure worden geïnitieerd.

Na afronding van de deal zal HAL de notering van TABS op NPEX eind dit jaar beëindigden. Een deel van de overgebleven aandeelhouders van TABS voelt zich in de mangel genomen door HAL. Zij vinden onder meer het bod van 34,24 euro te laag en overwegen juridische stappen. Zij hebben belangenvereniging VEB om advies gevraagd.