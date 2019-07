Winstalarm BAM 'klap' voor vertrouwen

Tja, wat ze vroeger bouwfraude noemden, was eigenlijk verdeling van werk waardoor alle bouwers efficiënt konden werken en er een boterham verdiend kon worden. Daarna moesten de bouwers tegen bodemprijzen inschrijven tegen slechte voorwaarden. De winstwaarschuwingen zijn daar een gevolg van, niet alleen bij BAM. De marges waren vroeger al niet hoog, maar ik denk dat ze nu nooit meer terug komen. De bouwers kunnen beter van de beurs af, scheelt kosten en irritatie bij beleggers. Of de groten fuseren allemaal waardoor er alsnog geen concurrentie meer is en er weer wat verdiend kan worden. Terug bij af zeg maar. Maar dat zal de mededingingsautoriteit niet goed vinden. Ik beleg in ieder geval al jaren niet meer in bouwers.