KPN verkoopt internationaal netwerk

Gepubliceerd op | Views: 299

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf KPN verkoopt zijn internationale netwerk aan GTT Communications voor 50 miljoen euro in contanten en schuldenvrij. Het gaat volgens KPN om activiteiten in 21 landen.

De maandag aangekondigde deal is in lijn met de strategie van KPN om de onderneming verder te versimpelen. Onder meer toezichthouders moeten zich er nog over buigen. KPN blijft voor zakelijke klanten internationale diensten leveren, als onderdeel van zijn ICT-dienstenaanbod. Met GTT is een service-overeenkomst gesloten om dat voort te kunnen zetten.