Nieuwe topman voor Julius Bär

ZÜRICH (AFN) - De Zwitserse private bank en vermogensbeheerder Julius Bär heeft Philipp Rickenbacher benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij neemt per 1 september het stokje over van Bernhard Hodler.

De 48-jarige Rickenbacher kwam in 2004 bij Julius Bär werken en is momenteel leidinggevende bij de financiële administratiediensten bij de private bank. Hodler was sinds 2017 topman en heeft 21 jaar gewerkt bij Julius Bär. Hij zal Rickenbacher nog enige tijd begeleiden in zijn functie als bestuursvoorzitter om zo een soepele overgang van het leiderschap te garanderen.