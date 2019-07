Omzetgroei voor cateraar Sodexo

Gepubliceerd op | Views: 253

MARSEILLE (AFN) - Cateraar Sodexo heeft de omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar sterker zien groeien dan verwacht. Wel waarschuwt de onderneming voor uitdagingen in het vierde kwartaal, onder meer door het verlies van enkele contracten.

Dat maakt de vergelijkingsbasis met een jaar eerder lastig, aldus het concern, vooral in Noord-Amerika en in het segment Sports & Leisure. Over heel het gebroken boekjaar komt de autonome omzetgroei uit op ongeveer 3 procent, zo denkt Sodexo. Dat is aan de bovenkant van de bandbreedte die de onderneming hanteert.

Sodexo behaalde in het eerste kwartaal een omzetgroei van 3,5 procent. Daardoor kwamen de opbrengsten uit op ruim 16,7 miljard euro. Dat was beter dan voorzien. In Europa was sprake van een solide groei, terwijl Sodexo ook in Noord-Amerika op alle onderdelen goed presteerde.