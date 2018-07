'Beleggers verliezen vertrouwen in beurs'

Gepubliceerd op | Views: 772

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrouwen van particuliere beleggers in de financiële markten heeft in de afgelopen maand een flinke knauw gekregen. Dat bleek zaterdag uit de zogenoemde beleggersbarometer van onlinebroker BinckBank.

De barometer klom sinds maart van een dieptepunt van 3,8 naar 4,3 in mei. In juli dook de graadmeter echter naar een stand van 3,0. De bandbreedte van de barometer loopt van min tien tot plus tien.

Volgens BinckBank is de dip het gevolg van de oplaaiende handelsoorlog en de onzekerheid over de Italiaanse politiek. RELX, ASR, Aegon en ING zijn de favoriete aandelen bij beleggers. Air France-KLM staat met afstand bovenaan de lijst van te verkopen aandelen. Ook Altice Europe, Shell en AkzoNobel zijn weinig populair. Al met al is de energiesector de populairste om in te beleggen. De techsector, die lang favoriet was, staat derde achter de farmaceutische sector.