Wall Street zet opmars voort

quote: Studentenrekening schreef op 8 juni 2020 22:45:

Liever aandelen tegen hoge waarderingen dan waardeloze dollars. Laat de arbeiders naar met het spaargeld zitten. Aandelen zullen beter waarde behouden dan cash.

Na Q2, kan ik me niet voorstellen dat we dan staan waar we nu staan. Crash omhoog is het nu.Banken hebben vlees op de botten zegt DNB, kunnen ook moeilijk anders zeggen natuurlijk, ben benieuwd naar Q2.Huizenmarkt is booming zegt de NVM, maar daar schijnen toch ook de eerste scheurtjes te komen.De markt kan niet blijven staan waar ie staat zonder onderliggende vooruitzichten van bedrijven of we moeten als het Écht beter gaat maar gewoon naar AEX 900 ?COVID-19 still is accelerating in the world WHO said.COVID-19 misschien wel een codewoord voor fin. markten.