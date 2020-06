Fitch bevestigt rating DSM op A

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Fitch

BARCELONA (AFN) - Kredietbeoordelaar Fitch heeft de rating van speciaalchemiebedrijf DSM bevestigd op A-. De outlook voor DSM is vastgesteld op stabiel.

Fitch meent dat DSM relatief weinig last krijgt van de wereldwijde corona-uitbraak omdat het speciaalchemiebedrijf in veel verschillende sectoren actief is, sterke resultaten aflevert en een solide balans heeft. Daarbij komt dat de voedingstak van DSM naar verwachting goed blijft presteren en dat het speciaalchemiebedrijf daarmee de klappen die de materialentak krijgt kan opvangen.