AFM wil standaard voor rapporteren niet-financiële informatie

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat er een internationale standaard komt voor niet-financiële informatie in de verslaggeving van bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Volgens de toezichthouder zou dat de verstrekking van gegevens over zaken als milieu, mensenrechten en bestrijding van corruptie verbeteren.

"Door het ontbreken van duidelijke en eenduidige voorschriften is deze informatie nu niet altijd vergelijkbaar, consistent, relevant en betrouwbaar", aldus de financiële waakhond.

De AFM komt met dit voorstel in antwoord op een vraag van de Europese Commissie. Brussel werkt aan een herziening van bepaalde richtlijnen en heeft daarom aan tal van partijen gevraagd of ze met ideeën willen komen. De Nederlandse toezichthouder pleit er verder onder meer voor dat niet-financiële informatie voortaan in het normale bestuursverslag van een bedrijf moet worden opgenomen, en niet in een apart document.