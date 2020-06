‘Coronacrisis is diepste wereldwijde recessie sinds Wereldoorlog’

quote: ruud11 schreef op 8 juni 2020 17:36:

Ik probeer te snappen waarom de beurs zo gestegen is.

Waarom kies in deze tijd om te kopen.

Als je naar alle cijfers kijkt....

Ik snap er geen hout meer van,

Als je denkt hij stijgt, daalde hij.

Als je denkt hij daalt......

Welke motieven zijn er om juist die andere kant te kiezen

De centrale banken zorgen voor het FOMO effect. Fear of missing out. Bang om de boot naar rijkdom te missen. Gigantische wachtlijst bij, met name, DeGiro en andere brokers. Kan me niet zo'n wachtlijst herinneren in de ruim 25 jaar dat ik beleg.