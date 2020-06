Wisselend beeld op Europese beurzen

quote: Feest op de huizenmarkt schreef op 8 juni 2020 16:20:

Gelukkig blijven de blijven de huizenprijzen stijgen. Het ziet er supergoed uit voor de huizenmarkt.



Snel je aandelen verkopen en daarna investeren in onroerend goed?

Gelukkig blijven de blijven de huizenprijzen stijgen. Het ziet er supergoed uit voor de huizenmarkt.Snel je aandelen verkopen en daarna investeren in onroerend goed?

Vooral de senioren woningen, of beter gezegd levensloop bestendige woningen. In september gaat de schop in de grond voor 2 nieuwe woningen die ik ga verhuren. Mijn eerste vastgoed investering, maar wel gelijk een goeie.