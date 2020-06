'Optimistisch Wall Street gaat verder omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 1.179

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag hoger te gaan openen, waarmee zou worden voortgeborduurd op de stevige winsten van vrijdag. Het sentiment op Wall Street krijgt nog steeds steun van veel beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt die vrijdag naar buiten kwamen en optimisme over het economische herstel van de coronacrisis. Verder wordt vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.

De Amerikaanse koepel van centrale banken begint dinsdag aan zijn tweedaagse vergadering. De rente blijft naar verwachting onveranderd, maar Fed-voorzitter Jerome Powell kan mogelijk wel meer steunmaatregelen aankondigen tegen de crisis. Beleggers zullen ook aandacht hebben voor eventuele opmerkingen over de impact van de virusuitbraak op de grootste economie ter wereld. Powell zei eerder dat de pandemie blijvende schade kan aanrichten. De Fed heeft al enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd.

Wederom lijken bedrijven die zeer hard zijn geraakt door de crisis verder te gaan stijgen, waaronder cruisebedrijven als Carnival en Norwegian Cruise Line, maar ook luchtvaartondernemingen als United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines. Die luchtvaartmaatschappijen zaten vrijdag ook al fors in de lift door hoop op snel herstel van de crisis.

Oliesector

De oliesector op Wall Street kan ook op belangstelling rekenen. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland hebben afgelopen weekeinde ingestemd met een verlenging van de productiebeperking van olie tot eind juli. Mogelijk kunnen olieproducenten als ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum en Marathon Oil in beweging komen, net als oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes en Transocean.

Biotechnoloog Gilead Sciences staat voorbeurs in het groen. Volgens persbureau Bloomberg heeft de Britse farmaceut AstraZeneca het Amerikaanse biotechnologiebedrijf benaderd voor een fusie, wat één van de grootste deals in de farmacie- en biotechsector ooit zou zijn. Gilead, de samenwerkingspartner van Galapagos, heeft volgens ingewijden geen interesse getoond.

PPG Industries

Verder maakte verfproducent PPG Industries bekend te gaan reorganiseren om zo de kosten te drukken. Daarbij komen ook arbeidsplaatsen te vervallen. PPG zag in april de verkoopvolumes met bijna 35 procent dalen vergeleken met een jaar eerder vanwege de coronacrisis.

De leidende Dow-Jonesindex sloot vrijdag 3,2 procent hoger op 27.110,98 punten. De brede S&P 500 steeg 2,6 procent tot 3193,93 punten en technologiebeurs Nasdaq won 2,1 procent tot 9814,08 punten.