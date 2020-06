Noorwegen morrelt niet aan olieproductie

Gepubliceerd op | Views: 1.459 | Onderwerpen: Noorwegen

OSLO (AFN/RTR) - Noorwegen is niet van plan te morrelen aan het eerdere plan om de olieproductie terug te schroeven. De grootste producent van Noordwest-Europa beloofde eerder tot eind juni 250.000 vaten per dag minder op te pompen en in de tweede helft van het jaar het met 134.000 vaten per dag minder te doen. De verleningen van de afspraken door oliekartel OPEC doen niets aan die afspraken af, aldus Oslo.

De landen van de OPEC en bondgenoten zijn overeen gekomen om de productie tot en met eind juli dagelijks met bijna 10 miljoen vaten te verminderen. Daarmee worden bestaande afspraken met zeker een maand verlengd.

Volgens de Noren hebben de OPEC-landen en diens bondgenoten als Rusland een sleutelrol gespeeld bij de stabilisatie van de oliemarkt. Het laatste besluit onderstreept volgens Oslo de inspanningen die zijn geleverd in ongekende tijden. Volgens Noorwegen is er geen plan om aan de Noorse regulering te sleutelen.