'Coronacrisis kost honderdduizenden Nederlanders hun baan'

quote: Feest op de huizenmarkt schreef op 8 juni 2020 13:25:

[...]



Ik zie geen werkelozen. Waar zijn die dan. Is dit geen fake nieuws?

[...]Ik zie geen werkelozen. Waar zijn die dan. Is dit geen fake nieuws?

Eerst gaat de flexibele schil eraan; de ZZP'ers als eerste. Dan de gedetacheerden (die bureau's kunnen met de NOW nog even vooruit en relatief eenvoudig voor lagere tarieven gaan werken door die NOW) en dan pas de vaste dienst mensen als de afgeslankte organisatie ook die niet meer vast kan houden. Ben zelf ZZP'er en werk in de techniek (werktuigbouwer die aan TU/e, gewerkt voor bedrijven als ASML en VDL); die sector zou relatief goed blijven liggen in deze crisis, maar zie aan alle kanten dat de vraag hard achteruit is gegaan en dan zit ik nog in sector waar hoge krapte was. Op werkloosheid in NL zit een flinke vertraging door ons arbeidsrecht. Zie daarvoor ook de werkloosheidscijfers van de afgelopen 12 jaar. Als het weer aantrekt merk ik het als een van de eerste (dat was in 2014/2015 goed te merken toen ik ineens weer veel opdracht aanvragen kreeg) en nu merk ik het ook als 1 van de eerste (heel hard zoeken om een gevulde orderportefeuille te krijgen).