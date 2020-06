FNG benoemt ad-interim topman

Gepubliceerd op | Views: 372

MECHELEN (AFN) - FNG heeft Yves Pollé benoemd tot ad-interim topman. Zijn opdracht is om het herstelplan van de groep uit te voeren. De onderneming is bekend van modeketens als Steps, Brantano en Miss Etam.

Het is de laatste tijd onrustig rond het Belgische winkelbedrijf. Oud-topman Dieter Penninckx stapte om medische redenen op en droeg de leiding over aan Manu Bracke. Hij wordt weer de operationeel directeur. Vanwege de coronacrisis had FNG eerder al de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Ook waren er recent berichten in Belgische media dat de torenhoge schuldenlast van het bedrijf twijfels doet rijzen over de overlevingskansen van de retailer. FNG zou daarom onder meer de eerstvolgende rentebetaling op zijn schulden willen uitstellen.

Het aandeel van FNG op de beurzen in Amsterdam en Brussel is sinds half mei nog steeds geschorst. Dat is volgens de onderneming gebeurd op verzoek van FNG zelf.