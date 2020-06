SBM Offshore van ING Benelux favorietenlijst

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - ING haalt maritiem oliedienstverlener SBM Offshore van zijn Benelux favorietenlijst en verlaagt het koersdoel van 20 euro naar 17 euro. Het buy-advies wordt gehandhaafd.

ING zegt dat de volatiele olieprijzen een impact hebben op de investeringen door oliebedrijven, waar SBM afhankelijk van is. Het is daardoor moeilijker geworden voor SBM om nieuwe contracten in de wacht te slepen. Wel heeft het bedrijf zich prima staande weten te houden in de coronacrisis, met goede discipline bij het bedrijf, aldus ING.

Het aandeel SBM noteerde maandag omstreeks 12.00 uur een plus van 3 procent op 14,65 euro.