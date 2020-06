Saudi-Arabië verhoogt verkoopprijzen voor olie

Gepubliceerd op | Views: 2.011 | Onderwerpen: energie, Saoedi-Arabië

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië verhoogt de verkoopprijzen van zijn ruwe olie, met name voor afnemers in Azië. De stap volgt op de verlenging van de olieproductiebeperking door oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland afgelopen weekend.

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco krikt de prijzen voor afnemers in Azië in het sterkste tempo omhoog in twee decennia. Ook voor klanten in de Verenigde Staten en Europa worden de prijzen verhoogd. Daarmee worden alle kortingen die Saudi Aramco bood tijdens de prijzenoorlog met Rusland eerder dit jaar ongedaan gemaakt.

De OPEC en zijn bondgenoten stemden zaterdag in met een verlenging van de productiebeperking van olie tot eind juli. De olieproducerende landen besloten in april samen 9,7 miljoen vaten per dag minder op te pompen gedurende mei en juni om zo de sterk gedaalde olieprijzen te stutten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg maandag met 0,8 procent tot 39,88 dollar per vat en Brentolie klom 1,1 procent tot 42,79 dollar per vat.