ING verlaagt koersdoel NIBC

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft zijn koersdoel voor de Haagse zakenbank NIBC verlaagd. Dit nadat bekend werd dat de gesprekken over de overname van NIBC door investeerder Blackstone nu vooral gaan over een mogelijk lagere prijs dan eerder was geboden.

ING verlaagde zijn koersdoel naar 7,53 euro per aandeel, gelijk aan het bedrag dat Blackstone, inclusief dividend, overheeft voor ieder aandeel NIBC. Eerder bood de investeerder nog 9,85 euro per aandeel, inclusief dividend. Met grootaandeelhouders JC Flowers en Reggeborgh was al wel een lagere prijs afgesproken.

ING benadrukt verder dat er een mogelijkheid is dat het niet tot een akkoord komt tussen de partijen, ondanks de beoogde schadevergoeding van 46 miljoen euro. Verder blijft de kans bestaan dat er geen wettelijke goedkeuring voor de overeenkomst wordt verkregen, aldus de kenners.

ING houdt vast aan zijn hold-advies. Het aandeel NIBC noteerde maandag omstreeks 11.15 uur 8,6 procent lager op 6,95 euro per aandeel.