'Positief nieuws van Basic-Fit'

Gepubliceerd op | Views: 682

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit is met positief nieuws gekomen over de heropening van sportscholen en de aanwas van klanten in Frankrijk. Dat schreef ING.

De Belgische filialen van de sportschooluitbater gaan met nieuwe coronamaatregelen maandag weer open. Ook in Spanje worden de eerste stappen gezet. Daar gaan zes sportscholen open en volgen de andere tussen 15 en 22 juni.

ING zegt dat uit Frankrijk cijfers kwamen waaruit bleek dat het aantal terugkerende en nieuwe leden bij Basic-Fit hoog ligt, met juist weinig vertrekkers. De bank spreekt van bemoedigende cijfers.

Het advies staat op buy en het koersdoel is 28,25 euro. Het aandeel Basic-Fit noteerde maandag omstreeks 11.10 uur een plus van 5,2 procent op 26,35 euro.