'Grubhub kan intrede in VS Just Eat Takeaway zijn'

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway kan met een overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub zijn eerste stap zetten in de Verenigde Staten, waar het bedrijf tot dusver geen aanwezigheid heeft. Dat meldde ING.

Nieuwszender CNBC meldde vrijdag op basis van ingewijden dat het Nederlands-Britse bedrijf zijn interesse kenbaar heeft gemaakt bij de Amerikanen. Ook het Duitse Delivery Hero zou Grubhub wel willen overnemen. Eerder zou ook techbedrijf Uber Technologies, vooral bekend van de taxi-app maar ook van bezorgbedrijf Uber Eats, zich hebben gemeld.

ING zegt dat een overname van Grubhub de beste manier zou zijn voor Just Eat Takeaway om de Amerikaanse markt te betreden, hoewel die markt zeer concurrerend is. De bank stelt verder dat de integratie van het Britse Just Eat en het Nederlandse Takeaway pas net is begonnen, waardoor er vraagtekens zouden komen of het bedrijf al klaar is voor een volgende grote deal. Het management zou daarom goed moeten uitleggen waarom de stap in de VS gemaakt moet worden en waarom dat nu het beste moment is, aldus ING.

Het advies staat op buy en het koersdoel is 110 euro. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde maandag omstreeks 10.25 uur een min van 3,3 procent op 95,78 euro.