'Verder normalisering handelsvolumes Euronext'

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De handelsvolumes op de platformen van beursuitbater Euronext zijn in mei verder genormaliseerd in vergelijking met de maanden maart en april, al liggen de volumes nog hoger dan een jaar eerder. Dat concludeert KBC Securities dat zijn advies op Euronext verlaagde, van buy naar accumulate.

Door het sterke herstel is volgens KBC de ruimte voor meer opwaartse bewegingen beperkter geworden. Aan het koersdoel van 89 euro werd door de kenners niet getornd.

Euronext zag de transacties in mei op de cashmarkt uitkomen op 56,7 miljoen tegen 60,6 miljoen in april en 114,9 miljoen in maart. In termen van waarde vertegenwoordigde dit 181,7 miljard tegen 192,1 miljard in april en 373,3 miljard in maart.

Volgens KBC is het duidelijk dat de markt zich heeft gestabiliseerd na positieve berichten over de ontwikkelingen rond het coronavirus. De kenners waarschuwen dat een tweede golf van corona-infecties de markt flink zou opschudden, waardoor de handelsvolumes aanzienlijk toenemen. Verder benadrukt KBC dat 2019 een relatief rustig jaar op de beurzen was.

ING sprak van gezonde handelsvolumes in mei. Verder stipte ING aan dat Euronext in het eerste kwartaal van dit jaar robuust heeft gepresteerd met hogere handelsvolumes en betere kostenbeheersing. De handel in maart was volgens ING exceptioneel. Verder zal Euronext profiteren van synergievoordelen van eerdere overnames.

Sinds de adviesverhoging op 24 april, toen KBC een buy-advies op Euronext plakte, is het aandeel 22 procent meer waard geworden, benadrukken de kenners. ING heeft een koopadvies op Euronext met een koersdoel van 96 euro.

Het aandeel Euronext noteerde maandag omstreeks 10.00 uur 2,7 procent lager op 82,65 euro.