AEX opent in het rood

Gepubliceerd op | Views: 157

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten op vrijdag, die volgden op een verrassende daling van de Amerikaanse werkloosheid. Daarnaast werd uitgekeken naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,7 procent in de min op 568,54 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 789,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,4 procent.

NIBC zakte 9 procent bij de kleinere bedrijven. De Haagse zakenbank wordt mogelijk voor een lagere prijs verkocht aan investeerder Blackstone. De bank maakte bekend dat met partijen wordt gesproken over een prijs van 7 euro per aandeel. Inclusief dividend gaat het om 7,53 euro per aandeel. Eerder bood Blackstone 9,85 euro per aandeel inclusief dividend.