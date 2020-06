Ageas treft schikking over Fortis-verleden

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: banken

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis, heeft geschikt over de juridische procedures rond het Fortis-verleden. Dat maakte de verzekeraar bekend. Het gaat om een deal tussen het bedrijf en advocaat Mischal Modrikamen die verschillende gedupeerde beleggers vertegenwoordigt.

Ageas had eerder met de meeste aandeelhouders al een akkoord gesloten over de teloorgang van Fortis in de crisis van 2007-2008. Modrikamen zette zijn offensief tegen Ageas en voormalige Fortis-bestuurders voort. Nu komt daar alsnog een einde aan.

De verzekeraar zal de cliënten van Modrikamen die voor een opt-out uit de Fortis-schikking hebben gekozen, alsnog een vergoeding betalen. De advocaat krijgt dan weer een bedrag dat de kosten en schade verbonden aan de juridische procedures dekt.