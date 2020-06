Basic-Fit zet weer stappen met openen filialen

quote: Housepartyy schreef op 8 juni 2020 09:09:

[...]



Jij weet duidelijk niks van de doelgroep.



Mensen zijn kilo's aangekomen en het is zomer. Reken maar dat ze graag weer gaan sporten.



Basicfit is 24/7 open dus mensen kunnen gewoon gespreid sporten.

Let's agree to disagree..Als mensen zo die-hard sporters zijn, dan snap ik niet dat ze zijn aangekomen?Normaal eten en bewegen kan ook gewoon in en rond het huis..Maar goed dat is hoe ik er tegen aan kijk.zonder sportschool en fitness apparatuur ben ik altijd goed in staat geweest om een sixpack en een behoorlijke spiermassa op te bouwen..'t is een discipline, maar ik kan best begrijpen dan sommige mensen de groepsdruk nodig hebben om te sporten.