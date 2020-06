Ook Nikkei hoger dankzij sterk banenrapport VS

Gepubliceerd op | Views: 661 | Onderwerpen: Verenigde Staten

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. De verrassende sterke daling van de werkloosheid in de Verenigde Staten zorgde voor optimisme over het wereldwijde economische herstel door de versoepeling van de coronamaatregelen. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Een daling van de Chinese export zorgde daarbij voor enige terughoudendheid.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 1,4 procent hoger op 23.178,10 punten. Het was de zevende winstdag op rij. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de op twee na grootste economie ter wereld officieel in een recessie is beland na een krimp in de afgelopen twee kwartalen. Dat is voor het eerst in 4,5 jaar tijd. De Japanse economie kromp in het eerste kwartaal met een definitieve 2,2 procent. Bij een eerdere schatting werd nog een krimp van 3,4 procent gemeld.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. Zondag werd bekendgemaakt dat de Chinese export in mei is gedaald, na de opleving in april. De Chinese uitvoer kromp wel minder sterk dan verwacht. In Hongkong stond de Hang Seng-index nagenoeg onveranderd en in Sydney hadden beleggers een vrije dag.

De Kospi in Seoul zakte 0,1 procent. Technologieconcern Samsung verloor ruim 1 procent. De centrale rechtbank van Seoul zal naar verwachting maandag of dinsdag beslissen of een arrestatiebevel tegen Jay Y. Lee, vicevoorzitter van Samsung, wordt uitgevaardigd. Lee verscheen maandag voor de rechter voor een hoorzitting over boekhoudfraude en zijn rol in een controversiële fusie tussen twee Samsung-filialen.