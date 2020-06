'Lager begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 3.109

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag waarschijnlijk lager beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen wat gas terug te nemen na de sterke koerswinsten op vrijdag. Beleggers kijken deze beursweek vooral uit naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint.

Verder staat de oliemarkt in de belangstelling. Oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland hebben zaterdag ingestemd met een verlenging van de productiebeperking van olie tot eind juli. De olieproducerende landen besloten in april samen 9,7 miljoen vaten per dag minder op te pompen gedurende mei en juni om zo de sterk gedaalde olieprijzen te stutten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 40,11 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 43,06 dollar.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de export in China in mei is gedaald, na de opleving in april. De Chinese uitvoer kromp wel minder sterk dan verwacht. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de economie van het land officieel in een recessie is beland na een krimp in de afgelopen twee kwartalen. De Japanse economie kromp in het eerste kwartaal met een definitieve 2,2 procent. Bij een eerdere schatting werd nog een krimp van 3,4 procent gemeld.

Auto

De Europese autosector staat eveneens in de schijnwerpers. De Verenigde Staten dreigen met heffingen op auto's van Europese makelij als het tarief op Amerikaanse kreeften niet wordt aangepast. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een bijeenkomst met commerciële vissers in de staat Maine. Ook nam Trump om die reden China op de korrel. Dat land moet zijn tarieven voor kreeft ook aanpassen, anders volgen mogelijk maatregelen.

Aan het overnamefront meldde zakenzender CNBC dat maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway interesse heeft in de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Ook het Duitse Delivery Hero zou Grubhub willen overnemen. Aan Grubhub hangt momenteel een prijskaartje van zo'n 5,7 miljard dollar.

Farmaceut

In Londen gaat de aandacht uit naar AstraZeneca. De Britse farmaceut heeft volgens persbureau Bloomberg de Amerikaanse biotechnoloog Gilead Sciences benaderd voor een fusie. Gilead, een samenwerkingspartner van het Nederlandse Galapagos, heeft volgens ingewijden echter geen interesse getoond.

De Europese beurzen sloten vrijdag met stevige winsten. De AEX-index boekte een winst van 2,4 procent tot 572,80 punten en de MidKap kreeg er 2,6 procent bij tot 793,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,7 procent. Ook Wall Street ging flink hoger het weekeinde in. De Dow-Jonesindex dikte 3,2 procent aan tot 27.110,98 punten. De brede S&P 500 steeg 2,6 procent en technologiebeurs Nasdaq won 2,1 procent.

De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1302 dollar op vrijdag.