Duitse industrie hard geraakt door crisis

Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in april met 17,9 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Toen was met een min van 8,9 procent al sprake van de sterkste daling sinds het begin van de metingen in 1991.

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zetten de industriële productie van de grootste economie van Europa onder druk. Economen rekenden er in doorsnee op dat de productie van de Duitse industrie in april met 16,5 procent zou zijn gedaald.

Duitse fabrikanten verwachten dat hun productieniveau in de komende drie maanden verder zal dalen, maar in een langzamer tempo dan voorheen, aldus onderzoekinstituut Ifo. De index die de verwachte bedrijvigheid weerspiegelt ging van min 51 in april naar min 20,4 in mei. Dat is de sterkste maandelijkse stijging sinds de Duitse hereniging drie decennia terug.

In de auto-industrie waren de vooruitzichten voorzichtig positief. Maar volgens de onderzoekers is dat geen verrassing omdat de productie op veel plekken was stilgevallen door de fabriekssluitingen.

ING-econoom Carsten Brzeski schreef in een reactie dat april waarschijnlijk de slechtste maand voor de Duitse economie ooit is. Hij verwacht wel dat de economie en industrie in Duitsland in mei en juni duidelijk herstel zullen laten zien door de versoepeling van de lockdownmaatregelen. Het zal volgens hem nog wel een lange tijd duren voordat de Duitse industrie de coronacrisis echt te boven is.