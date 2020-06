'Vraagtekens over kapitaalbeleid Shell na dividendverlaging'

Gepubliceerd op | Views: 1.339

LONDEN (AFN) - Grote aandeelhouders zetten steeds meer vraagtekens bij het kapitaalbeleid en de strategie van Shell, na het besluit van het olie- en gasconcern om het dividend te verlagen. Volgens zakenkrant Financial Times neemt de laatste tijd de druk op het bedrijf toe om meer openheid van zaken te geven over de toekomstplannen.

In april maakte Shell bekend het kwartaaldividend met twee derde te verlagen vanwege de coronacrisis en de moeilijke marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie. Dat was de eerste dividendverlaging bij het bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog. De krant stelt dat minstens vier van de grootste aandeelhouders van Shell, waaronder pensioenfondsen en vermogensbeheerders, de afgelopen tijd gesprekken hebben gevoerd met de voorzitter en de financieel directeur van de onderneming over de plannen om waarde voor beleggers te creëren. Een van die aandeelhouders verklaarde boos te zijn op Shell dat het dividend werd verlaagd.

Naast een dividendverlaging zet het Brits-Nederlandse Shell ook het mes in de kapitaalinvesteringen, bonussen en andere uitgaven om kosten te drukken. Ook werd het lopende aandeleninkoopprogramma voorlopig opgeschort. Shell heeft gezegd dat als er meer duidelijkheid komt over de impact van de coronacrisis op het bedrijf, er een strategische update aan beleggers bekend wordt gemaakt.