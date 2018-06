Gepubliceerd op | Views: 650

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden vrijdag licht in de plus. De handelsperikelen tussen de Verenigde Staten en zijn belangrijkste bondgenoten laaiden weer op in aanloop naar de G7-vergadering in Canada. De technologiesector staat onder druk door berichten dat Apple toeleveranciers heeft gewaarschuwd voor lagere orders.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,2 procent hoger op 25.292 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 0,2 procent tot 2775 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq bleef vrijwel vlak op 7639 punten.

De G7-top vindt vrijdag en zaterdag plaats. De handelspolitiek van president Donald Trump zal een hoofdrol spelen. Op Twitter haalde Trump opnieuw uit naar de Europese Unie en Canada over de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken tegen de VS. De aandacht van beleggers zal voor een groot deel uitgaan naar de mate van vijandigheid in die gesprekken.

Apple

Apple zou volgens de Japanse zakenkrant Nikkei toeleveranciers hebben gewaarschuwd dat de orders voor onderdelen voor de iPhone in de tweede helft van dit jaar met 20 procent zullen dalen. Apple rekent naar verluidt op een lagere verkoop van iPhones dan eerder gedacht. Apple ging 1,1 procent omlaag.

Chipconcern Broadcom publiceerde resultaten. De toeleverancier van Apple zag in het afgelopen kwartaal de omzet met 20 procent stijgen op jaarbasis. Broadcom handhaafde zijn verwachtingen voor de omzet in het lopende kwartaal. Het bedrijf stond 2,3 procent in het rood. Branchegenoten als Intel en Qualcomm leverden tot 1,6 procent in. Advanced Micro Devices (AMD) ging juist 2,4 procent omhoog.

Verizon

Verder werd bekend dat telecomconcern Verizon (plus 0,1 procent) Hans Vestberg als nieuwe topman krijgt. Hij neemt per 1 augustus het stokje over van Lowell McAdam. Vestberg was eerder topman van het Zweedse Ericsson en is sinds april vorig jaar technologiedirecteur van Verizon.

De in New York genoteerde Canadese vliegtuig- en treinenbouwer Bombardier (min 0,3 procent) verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar en liet weten dat de samenwerking met Airbus bij vliegtuigen van de C-serie wordt afgerond op 1 juli. Airbus heeft een meerderheidsbelang in de C-serie genomen.

Olie

Volgende week is er een rentebesluit van de Federal Reserve. Er wordt algemeen verwacht dat de rente dan verder wordt verhoogd.

De euro was 1,1775 dollar waard, tegen 1,1761 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 65,65 dollar en Brentolie ging 0,9 procent omlaag tot 76,63 dollar.