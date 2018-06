Adviesbureau tegen beloningen Altice-top

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Adviesbureau Institutional Shareholder Services (ISS) raadt aandeelhouders aan tegen het nieuwe beloningsbeleid van Altice te stemmen. Volgens ISS is het nieuwe beleid voor wat betreft de beloning in aandelen te ruimhartig.

ISS stelt dat de voorgestelde beloning in aandelen van oprichter Patrick Drahi, Altice USA-topman Dexter Goei en financieel directeur Dennis Okhuijsen van Altice Europa ,,niet in lijn met wat in de markt gebruikelijk is''. Het adviesbureau waarschuwt dat Altice onder meer op het gebied van verwatering van het aandelenkapitaal en de afwezigheid van prestatie-eisen afwijkt.

Ook de ontslagvergoeding van voormalig Altice-topman Michel Combes kan de goedkeuring van ISS niet wegdragen. Die wijkt niet alleen af van het eigen beleid van Altice maar is ook nog eens niet marktconform, aldus ISS.