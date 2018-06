Half miljoen verlies voor Lavide

Gepubliceerd op | Views: 52

ALKMAAR (AFN) - Lavide heeft vorig jaar een verlies geleden van iets meer dan een half miljoen euro. Dat kwam naar voren uit de jaarrekening van de beursgenoteerde eigenaar van enkele gastouderbureaus.

De beurshuls Lavide beleefde een hectisch 2017, waarin gastouderbureaus werden overgenomen, een conflict ontstond met de twee oud-bestuurders van het overgenomen bureau GastVrij en leningafspraken werden gemaakt. Ook kwam een commissaris in opspraak, omdat deze meerdere petten op had in strijd met de eigen regels van de onderneming. Mede daardoor werd de controle op de jaarrekening niet tijdig afgerond. Daar stond een deadline op van 30 april.

Concreet kwam de min voor Lavide vorig jaar uit op 540.000 euro, aldus de onderneming vrijdag na het sluiten van de beurs. In 2016 bedroeg het negatieve resultaat nog 216.000 euro. De strubbelingen bij Lavide, vooral aan het einde van het jaar, zorgden ,,voor veel hogere kosten dan was voorzien''.

Break even

De omzetbijdrage vorig jaar van Lavide was 183.000 euro. Het jaar werd afgesloten met een eigen vermogen van 728.000 euro positief. Lavide was in 2017 in totaal 279.000 euro kwijt aan personeelskosten.

In een verklaring zegt Lavide dat de werkmaatschappij GastVrij dit jaar netto break even zal draaien. Als de kosten van de beurshuls meegenomen worden zal Lavide dit jaar een verlies schrijven van 250.000 euro, zo is de verwachting. Daarbij is overigens geen rekening gehouden met extra kosten voor ,,een fusie, overname, omgekeerde overname of eventuele liquidatiekosten''.