Bonden zinnen op nieuwe stakingen Air France

Gepubliceerd op | Views: 637

PARIJS (AFN) - Nieuwe stakingen bij Air France behoren nog steeds tot de mogelijkheden als de maatschappij niet terugkeert aan de onderhandelingstafel. Dat blijkt uit een brief van de Franse vakbonden aan hun Nederlandse collega's.

In de brief, in handen van het ANP, beklagen de bonden zich dat er sinds het aftreden van Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac geen voortgang meer is geboekt. Hij vertrok omdat hij zijn lot had verbonden aan een stemming over een loonbod van de directie. Daarmee probeerde hij een einde te maken aan een reeks van vijftien stakingsdagen bij het bedrijf.

Zolang er nog geen opvolger voor Janaillac is benoemd, is zijn positie opgeknipt. Anne-Marie Couderc is voorlopig niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris. Zij vindt dat ze geen mandaat heeft om loononderhandelingen te voeren. De bonden vinden dat onacceptabel.

Couderc kondigde in een brief aan de bonden volgende week donderdag maatregelen aan te kondigen tegen de ,,malaise'' die er binnen het bedrijf heerst. Die is diepgeworteld en gaat dieper dan alleen een geschil over loon, schrijft ze. In het schrijven slaat ze een verzoenende toon aan, meldt persbureau Reuters dat die brief inzag.