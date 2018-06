Veon rondt verkoop dochter Tadzjikistan af

Gepubliceerd op | Views: 145

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern Veon heeft de verkoop van dochterbedrijf Tacom in Tadzjikistan aan ZET Mobile afgerond. Er werden geen financiële details over de verkoop gemeld.

Het in Amsterdam genoteerde Veon kondigde de verkoop in april aan. De transactie heeft te maken met de strategie om bezittingen af te stoten in markten waar het bedrijf slechts een klein marktaandeel heeft.

Eerder deed Veon al onderdelen van de hand in Laos, Canada, Zimbabwe, Burundi en de Centraal-Afrikaanse Republiek.