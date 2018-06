Oud-topman Ericsson wordt baas Verizon

Gepubliceerd op | Views: 117

NEW YORK (AFN) - Hans Vestberg, de voormalig topman van het Zweedse Ericsson, wordt de nieuwe baas van het Amerikaanse telecomconcern Verizon Communications. Vestberg neemt per 1 augustus het stokje over van Lowell McAdam die dan aftreedt.

De 52-jarige Vestberg is sinds april vorig jaar technologiedirecteur van Verizon. In juli 2016 stapte hij op bij Ericsson na ruim zes jaar aan het hoofd te hebben gestaan bij de Zweedse maker van netwerkapparatuur. McAdam (64) zal na zijn aftreden wel verbonden blijven aan Verizon in een toezichthoudende functie. Hij werd in augustus 2011 benoemd tot bestuursvoorzitter van Verizon.

McAdam gaf aan dat het nu het juiste moment is voor nieuw leiderschap bij Verizon, een telecomconcern met een jaaromzet van 126 miljard dollar en wereldwijd meer dan 154.000 werknemers.