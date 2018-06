Winstwaarschuwing Deutsche Post DHL

Hoe gênant dat FNV nog steeds durft te praten over de aandeelhouders die grof verdienen aan aandeel Post, in Nederland PostNL.



Het is retoriek van de bovenste plank en het populistische geblaat waar de maatschappij kapot aan gaat.



Feit is dat in alle landen het business model post zwaar aan het krimpen is en er dient steun te komen uit zowel de overheid als van vakbonden.



Aandeelhouders hebben inmiddels al heel veel geld ingeleverd. Kijk naar de koers van PostNL waarvoor dat ook geldt, die is de slechts renderende belegging van zo’n beetje de hele AEX en AMX. Steun moet er komen anders gaat bedrijf steeds verder de achteruit in.



En laat die vakbonden eens stoppen met dat kansloze geroeptoeter terwijl bedrijf in heel zwaar weer verkeerd. Je mag dan op zijn minst wat steun van je werknemers verwachten in zware tijden.