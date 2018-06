ISDN-boete KPN definitief van tafel

Gepubliceerd op | Views: 895

DEN HAAG (AFN) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat niet in beroep tegen het schrappen van een miljoenenboete voor KPN. De jaren geleden door toezichthouder ACM opgelegde boete van 5,7 miljoen euro is daarmee definitief van tafel.

KPN kreeg de boete omdat het telecombedrijf had nagelaten concurrenten die gebruikmaken van het KPN-netwerk vooraf te informeren over de dienst ISDN-lijnbewaking die het aanbood aan zakelijke klanten. De concurrentie moest volgens de ACM tijdig de kans krijgen om een vergelijkbaar aanbod te doen, maar de rechter ging daar na een slepende procedure in hoger beroep niet in mee.