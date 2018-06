'Lager begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.864

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag lager te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met verliezen openen. De handel staat onder meer in het teken van overnamespeculatie. Verder werd door beleggers vooral uitgekeken naar de G7-top die vrijdag begint.

Aan het overnamefront meldde de krant Le Figaro dat het Franse telecomconcern Bouyques Telecom in april een poging heeft gedaan om zijn Franse rivaal SFR over te nemen van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice. De deal ging echter niet door vanwege de weigering van Altice om SFR van de hand te doen. De waarde van SFR zou geschat worden op 9 miljard euro, met een schuld van 15 miljard euro.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco liet weten de overname van de Australische branchegenoot Westfield te hebben afgerond en zijn naam te veranderen in Unibail-Rodamco-Westfield. Unibail-Rodamco heeft circa 21 miljard euro betaald voor Westfield.

Takeaway staat eveneens in het nieuws. Topman Jitse Groen zei tegen persbureau Bloomberg dat de maaltijdbezorger alleen kan overleven door te groeien. Een samensmelting met concurrent Delivery Hero ligt volgens hem echter niet meer voor de hand door succesvolle beursgang van dat bedrijf.

Ook Basic-Fit staat in de schijnwerpers. Mede-oprichter Eric Wilborts van de fitnessketen verkoopt zijn gehele belang van circa 3,2 miljoen aandelen aan institutionele beleggers. Dat komt neer op 5,9 procent van het aandelenkapitaal van Basic-Fit. De aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van 26,75 euro per aandeel, goed voor een bruto-opbrengst van 86,4 miljoen euro.

Beursexploitant Euronext maakte de herweging van de indexen bekend. Natuurvoedingsproducent Wessanen promoveert daarbij naar de MidKap-index op de Amsterdamse beurs. Daarnaast worden B&S Group en NIBC Holding opgenomen in de AScX-index. De samenstelling van de AEX blijft onveranderd.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar de Duitse banken. President-commissaris Paul Achleitner van Deutsche Bank heeft volgens Bloomberg met grote aandeelhouders van concurrent Commerzbank gesproken over een fusie van de twee grootste banken van Duitsland. Er vinden volgens de bronnen momenteel echter geen formele gesprekken plaats.

De Europese beurzen bleven donderdag dicht bij huis. De AEX-index eindigde met een kleine min op 562,04 punten en de MidKap zakte 0,1 procent tot 805,16 punten. Frankfurt en Parijs daalden 0,2 procent, Londen won 0,1 procent. In New York lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien.

De euro was 1,1806 dollar waard, tegen 1,1825 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie zake 0,5 procent in prijs tot 65,65 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 76,90 dollar per vat.