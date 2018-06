Duitse export krimpt

Gepubliceerd op | Views: 561 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De export van Duitsland is in april met 0,3 procent gekrompen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

De krimp was conform de gemiddelde verwachting van economen. In maart steeg de Duitse export nog met 1,7 procent.

De Duitse import ging in april met 2,2 procent omhoog, na een daling met een bijgestelde 0,2 procent in maart.