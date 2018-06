Baas Takeaway spreekt weer over consolidatie

Gepubliceerd op | Views: 699

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway kan alleen overleven door te groeien. Dat zei topman Jitse Groen in een interview met persbureau Bloomberg. In januari noemde hij een samensmelting met Delivery Hero nog een optie, maar dat ligt nu volgens hem niet meer voor de hand.

Groen herhaalde het belang voor het door hem opgerichte bedrijf om de grootste te worden in de markten waar het actief is. ,,Ik geloof dat het voor ons veruit het belangrijkst is om de grootste te zijn'', zegt Groen.

Met name Duitsland is van cruciaal belang voor Takeaway, dat er een potentiële markt van 70 miljoen klanten ziet. Er wordt nu nog hevig geconcurreerd met Delivery Hero. Dat betekent dat het bedrijf achter bestelwebsite Thuisbezorgd.nl flink in de buidel zal tasten voor nieuwe investeringen in Nederland en Duitsland, nadat het marketingbudget voor de Duitse activiteiten vorig jaar al met 38 procent was gestegen.

Online koppelen

Een overname van een plaatselijke concurrent bij de oosterburen zou interessant zijn, zegt Groen. De aankoop van Delivery Hero ligt evenwel niet in de lijn der verwachting omdat dit bedrijf ,,een geweldige beursgang achter de rug'' heeft. Winstgevendheid in Duitsland is volgens hem nog steeds mogelijk.

Takeaway verdient voornamelijk aan het online koppelen van klanten aan restaurants die maaltijden willen bezorgen. Maaltijdbezorgers met eigen koeriers, zoals UberEats en Deliveroo, hebben volgens Groen op de lange termijn geen houdbaar bedrijfsmodel. Hoewel Takeaway met Scoober ook eigen bezorgers door steden laat rijden, zijn deze diensten volgens hem uiterst verliesgevend. ,,Niemand zal daar ooit winst mee maken'', aldus Groen. ,,Uiteindelijk zijn het de marktplaatsen die aan het langste eind trekken.''