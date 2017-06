Shell heeft belastingdispuut in Australië

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Australië

CANBERRA (AFN/BLOOMBERG) - Shell Australia heeft een belastingdispuut met de Australische belastingdienst ATO over een bedrag van bijna 223 miljoen Amerikaanse dollar. Dat blijkt uit antwoorden die de Australische tak van Shell aan een onderzoekscommissie van de Australische senaat heeft gestuurd. De ATO zit ook achter andere oliebedrijven aan die mogelijk te weinig belasting hebben betaald.

Aanleiding van het dispuut is de hoge schuldenlast van Shell Australia en de belastingvrijstelling op de betaalde rente. Die schulden staan veelal uit bij verwante bedrijven waardoor sprake zou kunnen zijn van belastingontwijking.

,,Shell is in gesprek met de ATO met als doel om onze verschillende inzichten in de technische interpretatie van de wet te overbruggen'', liet Shell Australia weten. Het bedrijf liet verder weten ,,niet op de hoogte te zijn dat de ATO zich zorgen maakt dat Shell zich niet aan de onderkapitalisatieregels houdt''.

Sommige andere oliebedrijven ruzieën met de ATO over veel hogere bedragen. Bij Chevron gaat het bijvoorbeeld om meer dan drie keer zoveel.